Rock And Roll Against Cancer schenkt 14.310 euro aan hersentumoronderzoek 10 juli 2018

De familie, vrienden en kennissen van OCMW-raadslid en Chiroleider Arne Lannoy, die op 6 december 2015 overleed aan de gevolgen van een hersentumor, organiseerden voor de derde keer Rock And Roll Against Cancer. Ze zamelden onder meer met een gocartwedstrijd en een muziekfestival geld in voor het Fonds Arne Lannoy aka Zorro. Twee jaar terug werd ruim 11.200 euro ingezameld, vorig jaar stond de teller op 12.550 euro, terwijl dit jaar 14.310 euro werd ingezameld. Dat bedrag wordt integraal besteed aan de ondersteuning van het onderzoek naar hersentumoren. Professor Boterberg en dokter Hallaert van het UZ Gent namen de cheque in ontvangst.





(VGGS)