Renovatie sociale huurwoningen 17 februari 2018

02u32 0

Bouwmaatschappij De Mandel is van plan om een aantal sociale huurwoningen in de Oostlaan en de Cardijnlaan af te breken en weer op te bouwen. In de Oostlaan komen er zes nieuwe woningen in plaats van vier. Voor de Cardijnlaan blijft het bij vier nieuwe huizen. (VGGS)