Ramkraker (22) krijgt ook in beroep 40 maanden cel 02 februari 2018

Gheorge Carolea, een Roemeen van 22 zonder gekende woonplaats, heeft zijn slag niet thuisgehaald. Als lid van een ramkrakersbende kreeg hij veertig maanden cel maar de man tekende beroep aan. De rechter bevestigde echter zijn straf, maar schold wel de geldboete kwijt.





Een 27-koppige zigeunerbende teisterde in 2015 en 2016 ons land door middel van drieste ramkraken op voornamelijk groothandels in gespecialiseerd tuinmateriaal en gespecialiseerde electrowinkels zoals MCnudde in Deerlijk. Ze gingen meestal aan de haal met werkgerief van het merk Stihl, wat hen in speurderskringen meteen de bijnaam 'Stihl-bende' opleverde.





Sommige slachtoffers, zoals het tuincentrum José Luyckx uit Rollegem-Kapelle, kregen de bende zelfs verschillende keren over de vloer. "Ze reden met gestolen auto's vitrines aan diggelen en beschouwden hun doelwitten als ware grabbeltonnen", zegt het openbaar ministerie. Midden vorig jaar werden zowat alle bendeleden veroordeeld tot celstraffen van één tot tien jaar. Gheorge Carolea kreeg 40 maanden cel maar tekende verzet aan in de hoop strafvermindering te krijgen. "Mijn cliënt was maar bij drie feiten betrokken en is te zwaar gestraft", pleitte zijn advocaat. "Hij was een soort loopjongen die nu eigenlijk maar één ding meer wil: zo snel mogelijk terugkeren naar zijn vrouw en twee kinderen in Roemenië."





De rechter stak daar echter een stokje voor en bevestigde de eerste straf.





"Uw cliënt deinsde er niet voor terug om 's nachts gemaskerd en met een gestolen auto ramkraken te plegen. Dat vraagt om een strenge straf", klonk het. De geldboete waartoe Carolea aanvankelijk werd veroordeeld, valt weg. (VHS)