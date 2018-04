Pop-up in Capellehof? 13 april 2018

Ledegem is op zoek naar een creatieve duizendpoot die van 1 juli tot en met 30 september de hoevewoning op het aangekochte domein Capellehof wil uitbaten. Hij of zij kan zich daar uitleven in wat nu al de eerste Pop-up@Capellehof wordt genoemd. Er wordt daarbij onder meer gedacht aan een eigen eethuis of ontbijtbar. De woning wordt gratis ter beschikking gesteld. De tijdelijke inrichting en de kosten voor water, elektriciteit en gas zijn voor rekening van de ondernemer. Info bij de dienst grondgebiedszaken op 056/894.863 of via mail naar grondgebiedszaken@ledegem.be . (VGGS)