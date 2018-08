Politie betrapt 94 festivalgangers met drugs op Cirque Magique 07 augustus 2018

02u42 0 Ledegem Op en bij het festivalterrein van Cirque Magique werden dit weekend 94 mensen betrapt die ofwel onder invloed van drugs waren of drugs bij hadden. Het ging voornamelijk om cannabis, maar er werd ook cocaïne en xtc gevonden.

"We hadden de controles op voorhand aangekondigd", vertelt Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. "Vrijdag tijdens de instroom naar het festival en zaterdagavond- en nacht waren er alcohol- en drugscontroles op de Provinciebaan vlak bij het festival. 24 mensen bleken onder invloed van drugs en liepen tegen de lamp. We legden ook 120 ademtests af, maar slechts één iemand bleek alarmerend veel gedronken te hebben." Ook op het festivalterrein zelf waren er controles. "We hielden vier keer per dag controles met een drugshond en troffen bij zeventig mensen kleine hoeveelheden drugs aan, voornamelijk cannabis, maar ook cocaïne en xtc. Dat aantal ligt in lijn met andere jaren. Ten opzichte van het totale aantal festivalgangers (13.500 - nvdr.) valt dat cijfer ook best mee", aldus Stefaan Vannieuwenhuyse. "Ook goed nieuws was dat er dit jaar geen dealers aangetroffen werden. We werken op dat vlak goed samen met de organisatie en zien ook dat zij hun best doen om er een drugsvrij festival van te maken. Verder waren er geen grote incidenten. Het Rode Kruis moest twee mensen afvoeren die onder invloed van drugs waren, maar het gros had vooral last van de hitte. Als we de balans opmaken, zijn we dan ook positief over het verloop van het festival." (VDI)