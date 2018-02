Platina voor Cecile en Remi 07 februari 2018

Remi Creupelandt en Cecile Schepens, die verblijven in het woon-zorgcentrum Rustenhove, mochten klinken op 70 jaar huwelijksgeluk. Winkelnaar Remi (93) huwde op 16 januari 1948 met de Wevelgemse Cecile (89). Hij werkte zijn hele loopbaan als zelfstandig eierhandelaar in Sint-Eloois-Winkel. Daarnaast was Remi vele jaren bestuurslid van Winkel Sport en is hij erevoorzitter van de Belgische Postuurkanarie. Het koppel, dat elkaar leerde kennen in het huidige paardenkoerscafe De Oude Smisse, kreeg samen 7 kinderen, die op hun beurt zorgden voor 12 kleinkinderen. Er zijn intussen ook al 12 achterkleinkinderen.





(VGGS)