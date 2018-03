Platina huwelijk voor Bertha en André 03 maart 2018

Bertha Soens en André Corneillie, die in de serviceflats in de Hugo Verriestlaan wonen, vierden hun 70ste huwelijksverjaardag "als een goed bewaard koppel". Bertha (91) werd geboren op de Ledegemse wijk Sint-Pieter. Ze volgde na de lagere schoolbanken naailes en dat kwam haar later zeer goed van pas. Haar man André (92) startte immers na de tweede wereldoorlog, met zijn broer Noël, een zelfstandige confectiezaak op. "Ze noemden ons de "garkes" en we deden ons vak met heel veel liefde," lacht André die daarbij de hulp kreeg van zijn vrouwtje die de twee heren steeds bijstond "met naald en draad". Hij gaat nog elke zondag kaarten in café De Sport. Bertha en André waren het eerste platinakoppel dat ontvangen werd in het gemeentehuis.





(VGGS)