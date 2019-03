Plaag van ‘stomme’ oproepen breidt uit: politie raadt aan om telefoon niet op te nemen Hans Verbeke

15 maart 2019

18u15 0 Ledegem Vele tientallen mensen uit onze regio worden sinds kort geplaagd door verdachte telefoontjes op hun vast nummer. Wie zo’n oproep aanneemt, krijgt meestal niks te horen. Na verloop van tijd wordt het ‘gesprek’ afgebroken. Bij het terugbellen naar een inkomend nummer, krijgt de beller meestal geen gehoor of belandt hij ongewild bij een dame uit Kortrijk. “Niet opnemen als je een verdacht nummer ziet verschijnen”, raadt de politie aan.

Geert uit Sint-Eloois-Winkel is één van de mensen die al sinds een week geregeld gebeld wordt door ogenschijnlijk een nummer uit de Kortrijkse regio. “Het nummer begint steevast met 056 en dus sta je er niet bij stil dat het om iets raars kan gaan”, vertelt hij. “De eerste keren heb je nog vertrouwen maar dat slinkt snel. Immers: aan de andere kant van de lijn wordt niks gezegd. Het blijft stil en na verloop van tijd wordt ingehaakt. Mijn echtgenote en ik zijn niet op ons gemak. Vijf jaar geleden werd bij ons ingebroken, de auto van één van mijn zonen verdween toen. Daarom zijn we nu extra op onze hoede.”

Verdacht nummer? Niet meer opnemen

Omdat de telefoontjes bleven komen, nam Geert contact op met Telenet. “Daar kreeg ik te horen dat ik niet de eerste was om het probleem te melden. Sommige van de nummers waarmee we gebeld worden, zijn blijkbaar zelfs afgesloten. Telenet zegt dat men daar jammer genoeg niks kan aan doen”, vertelt hij. “Zelfde verhaal bij de politie. Daar raadt men ons aan om niet meer op te nemen, als we weer eens een nummer zien verschijnen waarvan we vermoeden dat het verdacht is. Da’s misschien een goed idee. Maar wie zegt dat het niet om iemand gaat die in opdracht van een inbrekersbende checkt of er iemand thuis is op de vaste nummers die worden gebeld?”

Tal van reacties op verdacht nummer

Intussen is de Winkelnaar zelf wat beginnen rondspeuren. “Ik heb via Google één van de nummers ingegeven van waarop wij enkele keren gebeld werden. Zo kwam ik terecht op een site waar je telefoonnummers kunt checken. Bij ingave van het nummer 056/44.55.88 kreeg ik meteen enkele tientallen reacties te zien van mensen, vermoedelijk ook uit onze regio, die ook door dat nummer lastig gevallen worden. Stuk voor stuk zijn het ook ‘stomme’ oproepen. Maar er zat ook een reactie bij van iemand die wel gehoor kreeg. Aan de andere kant van de lijn was een dame die hem in het Frans uitnodigde voor één of andere opening, van een zaak wellicht, in Sint-Eloois-Winkel. Toen hij zei dat niet geïnteresseerd te zijn, werd het gesprek snel beëindigd.” De Winkelnaar is van plan om toekomstige ‘stomme’ oproepen te negeren. “Maar het is goed dat dit eens in de openbaarheid komt. Zo weten mensen tenminste wat te doen”, besluit de man.