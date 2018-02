Piet Vandermersch lijsttrekker Open VLD voor provincieraad 01 februari 2018

Piet Vandermeersch wordt voor Open VLD de lijsttrekker in het nieuw gevormde district Kortrijk-Roeselare-Tielt. Dat hebben de regiobesturen dinsdagavond beslist. Verwacht werd dat die gegeerde stek zou gaan naar huidig gedeputeerde Carl Vereecke, maar het is dus anders gelopen. Piet Vandermersch (52) is landbouwer in Rollegem-Kapelle en al provincieraadslid sinds 2005. Hij is ook gemeenteraadslid in Ledegem. In eigen gemeente zal Open VLD zich opnieuw aansluiten bij Vrijheid & Democratie (VD), dat straks wederom in kartel met CD&V naar de kiezer trekt. (VDI)