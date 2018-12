Pastorij verzakt door droogte van voorbije twee jaar VDI

Bron: VDI 0 Ledegem De droogte van de voorbije zomer heeft tot op vandaag nog gevolgen. De oude pastorij aan het Kerkplein van Sint-Eloois-Winkel is door de te droge ondergrond aan het verzakken. Ook enkele andere huizen in de gemeente vertonen kleine scheuren.

”Ledegem heeft een kleiachtige ondergrond en omdat het al twee zomers na elkaar droog bleef is die onderlaag niet meer met grondwater aangevuld”, vertelt burgemeester Bart Dochy. “Daardoor is ze beginnen krimpen, met als gevolg dat de gebouwen er boven verzakken en kleine scheuren vertonen. Dat is onder andere het geval bij zes huizen, maar ook bij onze oude pastorij. Die is er daardoor erg aan toe.”



De gemeente nam een gespecialiseerde firma uit Meulebeke onder de arm en die voerde ondertussen de nodige stabilisatiewerken uit. We bekijken ook wat we voor de inwoners van die andere huizen kunnen doen. Eerstdaags zitten we samen met een bodemdeskundige om de problematiek te bespreken. Het Rampenfonds aanspreken is niet makkelijk, want die verzakkingen onden niet allemaal op hetzelfde moment plaats en het is niet evident aan te tonen dat ze aan die droogte te linken zijn.” De pastorij wordt normaal als noodwoning gebruikt, maar ook de heemkring heeft er zijn archief. “Die ruimtes worden nu tijdelijk niet meer gebruikt. Op korte termijn gaan we een nieuwe onderkomen voor hen zoeken. Op termijn zou de pastorij toch verdwijnen in het kader van een nieuw masterplan voor Sint-Eloois-Winkel dat we in de toekomst gaan uitwerken”, besluit de burgemeester.