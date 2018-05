Parkeerverbod in toegangsweg 23 mei 2018

Het is voortaan verboden om in de toegangsweg naar het containerpark en de technische loods via de Roeselarestraat te parkeren. "Op die manier maken we de weg vrij voor leveringen of ophalingen bij beiden," schetste verkeersschepen Wally Corneillie (CD&V/VD). "Het gebeurde in het verleden te vaak dat bestuurders er hun vrachtwagen achterlieten waardoor er hinder ontstond". (VGGS)