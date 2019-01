Oververhitte remmen veroorzaken brand aan wiel van vrachtwagen VHS

24 januari 2019

21u52 0

De hulpdiensten rukten donderdagavond rond kwart voor acht uit naar de E403 in Sint-Eloois-Winkel. In de richting van Doornik had een Roemeense trucker zich in allerijl aan de kant gezet toen hij merkte dat rechts achteraan zijn aanhangwagen brand was ontstaan. De man slaagde erin de trekker los te koppelen en wat vooruit te rijden. Toen de brandweer arriveerde, waren er flinke vlammen ter hoogte van één van de rechterachterwielen. Het vuur tastte ook de lege container aan die op de aanhangwagen was geladen. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Tijdens de interventie waren twee van de drie rijstroken afgesloten. Dat veroorzaakte echter geen noemenswaardige problemen.