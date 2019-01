Overlegmoment over vernieuwing speelplein Terschueren CDR

11 januari 2019

Na de aanleg van het speelterrein in Rollegem-Kapelle in 2015, de volledige vernieuwing van het speelplein De Kempkens in Ledegem is het Ledegemse gemeentebestuur nu van plan om het speelplein Terschueren in Sint-Eloois-Winkel onder handen nemen. In 2017 kreeg iedereen de kans om voorstellen te doen tijdens een inspraakvergadering in DE L!NK. Een werkgroep van de jeugdraad ging met de voorstellen aan de slag en er werd een voorlopig plan opgemaakt. Tegelijk werden offertes opgevraagd bij verschillende firma’s van speeltoestellen. Het plan is echter nog niet definitief. Nu wil het bestuur graag terugkoppelen aan iedereen die van het speelplein gebruik kan en wil maken: kinderen, omwonenden, onthaalouders, jeugdverenigingen, … Op maandag 14 januari om 19.15 uur is er in het lokaaltje aan speelterrein Terschueren een overlegmoment.