Oud klooster wijkt voor nieuwbouw school 29 juni 2018

03u06 0 Ledegem De basisschool van Sint-Eloois-Winkel heeft ambitieuze plannen. De vroegere jongensschool in de Kerkstraat verhuist naar de andere vestiging in de Kloosterstraat. Daar wijkt het oude kloostergebouw voor een nieuwbouw waar meer klassen terecht zullen kunnen. De Vlaamse overheid geeft via Agion vanaf 2020 over een periode van 18 jaar ruim 2,5 miljoen euro aan huursubsidies.

"In de vestiging in de Kerkstraat zitten nu 128 leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar en we streven ernaar hen ook in de nieuwbouw in de Kloosterstraat onder te brengen. Op die locatie zitten nu al 335 kinderen, dus na de samensmelting zal het een van de grootste scholen van onze groep vormen", opent Luc Deprez van de overkoepelende vzw Moorsledegem. "Door te kiezen voor een nieuwbouw van 2.000 m² creëren we weer voldoende capaciteit. Om dat mogelijk te maken moeten we het oude klooster afbreken. Dat gebruiken we nu al als vergader- en directielokaal, maar die krijgen straks ook een plaatsje in de nieuwbouw. Die zal heel wat dichter tegen de straat komen te staan dan het oude klooster, maar er blijft nog een klein voortuintje over."





Via Agion bouwt een derde partij het gebouw en kan de school het huren. "Door de Vlaamse huursubsidies is dit project voor ons realiseerbaar", aldus Luc Deprez. "We krijgen vanaf 2020 jaarlijks 142.312 euro en dat voor een periode van achttien jaar. Idealerwijs kunnen we in 2021 al gebruikmaken van de nieuwbouw." (VDI)