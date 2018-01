Oproep reünie 20 jaar Het Kleine Meer 02u59 0

De zaakvoerders van 'De Meerhoek' Krist Vandemoortele en Nadine Witdouck stopten in 2016 met hun horeca-uitbating die als 'Het Kleine Meer' door het leven ging. "We beloofden toen aan het personeel om die fijne tijd samen niet te vergeten", vertellen de eigenaars. "Daarom stellen we onze polyvalente zaak graag gratis ter beschikking voor alle personeelsleden die ooit in het Kleine Meer werkten. Enkele ex-werknemers slaan immers de handen in elkaar en organiseren op zondag 18 maart 2018 een reüniefeest". Er ontbreken momenteel nog een aantal namen en adresgegevens. Daarom lanceren de teamleden "Rëunie Het Kleine Meer" Annelies, Annick, Fille, Fritz en Jonas de oproep naar iedereen die in die 20 jaar "Het Kleine Meer" er actief werkte om zich aan te melden. Dan kan door je naam en je adresgegevens door te mailen naar reunie.hetkleinemeer@gmail.com . "Het wordt vast en zeker een warm en blij terugzien met veel toffe en fijne herinneringen." (VGGS)