Opnieuw brandstichting aan buitenkant sporthal Alexander Haezebrouck

24 maart 2019

Aan de achterkant van de sporthal in de Schoolstraat in Rollegem-Kapelle werd zaterdagnamiddag omstreeks 17.15 uur opnieuw brand gesticht. Onbekenden staken er kranten in brand ter hoogte van de PVC afvoerbuis. De brandweer kon het vuur meteen blussen, uiteindelijk viel er geen schade te noteren. Het is niet de eerste keer dat er brand wordt gesticht aan de achterkant van de sporthal. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor, vermoedelijk gaat het om jongeren. Vlakbij de plaats van de brandstichting staat een houten barak die gebruikt wordt door de fanfare om te oefenen.