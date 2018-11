Online reserveren zaal niet mogelijk 15 november 2018

02u26 0

Oppositieraadslid Sien Jacques (sp.a-Groen) vroeg schepen van patrimonium Geert Dessein (CD&V/VD) hoe het nu zit met het online reserveren van zalen in de gemeente. "Ik zie dat zalen als De Kobbe nog altijd niet online kunnen gereserveerd worden. Komt daar verandering in?" vroeg ze aan Dessein. "Neen", was zijn antwoord. "En die mogelijkheid zal er doelbewust ook niet komen. Wie onze site raadpleegt, kan altijd zien wanneer de zaal al bezet is. Alle vragen voor eigen reservering moeten gebeuren via onze cultuurbeleidscoördinator Eva Demeyere. Op die manier vermijden we eventuele moeilijke overlappingen bij events en dergelijke meer". (VGGS)