Ongerust over voedsel? Koop bij Boerhof OVERDEKTE STREEKMARKT MET LOKALE, VERSE ALTERNATIEVEN CHARLOTTE DEGEZELLE

23 maart 2018

02u37 0 Ledegem Ook bezorgd over alles wat je in je mond steekt sinds de vele voedselschandalen? Daar rekenen de landbouwers op die vanaf zaterdag hun producten aanbieden bij Boerhof. De overdekte streekmarkt met lokaal lekkers kan je vinden in de Sint-Pieterstraat.

Het idee om enkele landbouwers bijeen te brengen voor een streekmarkt broedt al langer bij Piet Vandermersch van het Wit-Blauw Vleesbedrijf. De opeenvolgende vleesschandalen deden hem een tandje bijsteken. Zaterdag 24 maart opent Boerhof de deuren in de leegstaande showroom van keukens en badkamers aan de Sint-Pieterstraat 144. "'t Is het ene na het andere", verwijst Piet naar de recente onthullingen over onder meer dierenmishandeling in slachterijen en fraude met vervaldata. "Consumenten gaan hierdoor bewuster om met hun voeding. Ze willen weten wat ze eten, van waar het komt en zijn bereid om iets meer te betalen voor vers en kwaliteit. Met de streekgebonden boerenmarkt Boerhof bieden wij voortaan wekelijks een alternatief. Bij ons koop je verse producten rechtstreeks bij de boer. De producent wordt op een juiste wijze vergoed en door lokaal te kopen verklein je je ecologische voetafdruk." Vandermersch bracht negen lokale producenten bij elkaar, waardoor Boerhof elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur kan uitpakken met een heel divers aanbod. Velen kennen mekaar van de Lokaalmarkt in de Roeselaarse Sint-Amandskerk waar ze ook aanwezig blijven.





Eigen dieren

Zelf tekent hij voor rundvlees van eigen hoeve en zelfgekweekte aardappelen. Passendaler verkoopt varkensvlees van eigen kweek, Westreex zuivelproducten en kaas van 't Groendal en Kipcentrale Defrancq biokip aan het spit. Ook Champignons Desmet en Asperges Bossuyt worden vaste standhouders, terwijl Jan Vandenbroucke voor tulpen uit eigen streek zorgt.





Vanaf april wordt werk gemaakt van seizoensgebonden producten als aardbeien. De producenten geloven in het concept. "Het is voor ons een manier om in concurrentie te gaan met de drukke supermarkten", oordeelt Wim Mouton van Passendaler. "De consument wil wel eens iets anders. Echte, artisanale smaken", pikt Jackie Defrancq van de Kipcentrale in. "Bovendien weten we uit ervaring die we opdeden op andere artisanale markten dat het tof is en er goed verkopen", aldus Nathalie Velghe.





Boerhof kiest niet alleen voor lekker en gezond maar ook voor sfeer en gezelligheid. "Men kan er op een relaxte, milieuvriendelijke manier z'n inkopen doen en nadien gemoedelijk bijpraten in onze Boerhofbar. Boerhof is een lokaal project waar de maatschappij vruchten kan van plukken op ecologisch, economisch en sociaal vlak."