Omgeving gemeentehuis wordt groener 14 maart 2018

Het Ledegemse gemeentebestuur zal de komende maanden de omgeving rond het administratief centrum aanpakken.





"In eerste instantie komen er bijkomende parkeerplaatsen achter het Sociaal Huis en het politiekantoor", zegt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). "Daarnaast wordt de huidige grasbedekking opgewaardeerd met een bloemenweide. De omheining achter het gemeentehuis zal verdwijnen want we zullen het stuk grond dat een plaatselijk landbouwer in bruikleen had voortaan zelf gebruiken. Op die manier vergroot onze tuin met 1500 m² waar we gaan voor een lichte parkaanleg met lindebomen en laag hangende struiken. Het is en blijft een unieke locatie die we nu optimaal zullen benutten". Het kostenplaatje wordt geraamd op bijna 80.000 euro exclusief btw. (VGGS)