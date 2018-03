Oliespoor op Plaats 27 maart 2018

03u27 0

De omgeving van de Plaats in Ledegem bleef gisterenavond meer dan een uur afgesloten voor het verkeer. Oorzaak was een spoor van hydraulische olie van een sproeimachine. Het spoor startte in de Wevelgemstraat en liep via de Menenstraat naar de Plaats. Daar merkte de chauffeur van het landbouwvoertuig het probleem op. Het olielek werd veroorzaakt door een technisch defect. De brandweer zorgde voor het reinigen van het wegdek. (LSI)