Nieuwe Winkel Koerse Champagne is gearriveerd 22 augustus 2018

Na de succesvolle eersteling vorig jaar pakt Winkel Koerse ook dit jaar uit met een eigen huischampagne.





"De oplage is - net als vorig jaar - beperkt gehouden", zegt voorzitter Krist Vandemoortele. "We gaan opnieuw in zee met de wijnbouwers Raphaël Jonot en zijn echtgenote Marie-Christine Marchwicki uit het Franse Pouillon. Je kan onder meer een etiket met een winnende Nico Mattan op de kop tikken, maar uiteraard ook een ander spannend beeld uit een van de voorbije 161 edities van Winkel Koerse. Er zijn zes etiketten."





De champagne wordt verkocht aan 25 euro per fles. Wie een karton met de zes verschillende flessen koopt, betaalt 125 euro. Bestellen kan best via vggs@skynet.be of op 0477/37.47.75. Nieuw dit jaar is het 'Champagne Winkel Koerse Afhaalmoment' op vrijdag 7 september van 18 tot 22 uur in het lokaal De Oude Smisse in de Gullegemsestraat 79. Het is wel de bedoeling om de champagne op voorhand te bestellen.