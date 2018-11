Nieuwe bomen in aantocht 15 november 2018

Raadslid Sien Jacques (sp.a-Groen) vroeg burgemeester Bart Dochy of er plannen zijn om de kapotte bomen in de Izegemsestraat te vervangen. "Dat zal inderdaad in de komende weken of maanden gebeuren", stelde de burgemeester. "Blijkbaar zitten er een aantal exemplaren tussen die zich "niet jeunen", en waarvan de oppervlakkige wortels ook zorgen voor een opgestoken fietspad. De bomenrij werd met de technische dienst bekeken en er zijn al nieuwe exemplaren besteld", was zijn antwoord. (VGGS)