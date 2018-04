Nieuwbouw Sint-Jan bijna klaar voor gebruik OFFICIËLE OPENING VOLGT OP 21 APRIL 14 april 2018

02u46 0 Ledegem Ze moesten er vijftien jaar op wachten, maar eind volgende week is het zover. Dan kunnen de leerlingen van basisschool Sint-Jan in hun nieuwbouw terecht. De voorbije dagen hielpen enkele kinderen alvast gretig mee met verhuizen.

Het subsidiedossier voor het nieuwbouwproject bij de Vlaamse overheid werd in 2001 ingediend, maar het duurde tot 2015 voor er geld beschikbaar was. "Er werd een aannemer aangesteld, maar die ging begin 2016 failliet, wat nog eens voor ettelijke maanden vertraging zorgde", vertelt directrice Christine Clarysse. "In 2005 hadden we al een chalet bijgebouwd waar enkele klassen onderdak in vinden, omdat we toen met een nijpend tekort aan lokalen zaten. Op vandaag zitten we hier met 140 leerlingen, maar dat aantal is alweer enkele jaren in vrije val omdat we in Rollegem-Kapelle met een vlug vergrijzende bevolking zitten. Toch was dit nieuwbouwproject meer dan nodig, wat de oude infrastructuur dateert nog van toen de nonnetjes hier les gaven."





Voor de nieuwbouw van basisschool Sint-Jan - die deel uitmaakt van scholengroep Moorsledegem - ging een oud zaaltje aan de straatkant tegen de vlakte. In de plaats kwam een nieuwe blok met op het gelijkvloers een grote polyvalente zaal en bovenaan klaslokalen voor het derde tot en met zesde leerjaar. "De polyvalente zaal is overdag onze refter, maar zal daarbuiten ook verhuurd worden aan verenigingen die nood aan een eigen (vergader)ruimte hebben", aldus de directrice. "Zelf verhuis ik naar een nieuw bureau dat uitzicht zal bieden op de nieuw aangelegde speelplaats met groenzone. Er staat nu ook een luifel die de speelplaats deels overdekt. Er is meteen ook een nieuw sanitair blok geplaatst."





Om alvast een handje te helpen bij de verhuis van de vele schoolspullen kregen de directrice en leerkrachten Jochen Seys en Aagje Minne de voorbije dagen de hulp van verschillende leerlingen, zoals van broer en zus Lander (9) en Marthe Dewulf (7). "We vinden het wel fijn om mee te helpen met de inkleding van de nieuwe klas", vertellen ze. "In de oude klas was het bovendien koud en het is leuk om al die spullen één voor één een nieuw plaatsje te geven. Dat we in de vakantie helpen? Geeft niet, we vinden dit echt leuk om te doen."





Het project heeft een kostenplaatje van 1,45 miljoen euro, waarvan 70 procent gesubsidieerd. Ook de gemeente doet zijn duit in het zakje, waardoor de polyvalente zaal voor verenigingen opengesteld kan worden.





Latere opening

Zaterdag 21 april staat de officiële opening op het programma. Tussen 16 en 18 uur kan iedereen een kijkje komen nemen. "Aanvankelijk wilden we nu maandag al gebruik maken van de nieuwe lokalen, maar die timing wordt helaas niet gehaald", weet de directrice. "Zo was er vertraging in de levering van onze klasborden. Daarom nemen we alles pas na de officiële opening in gebruik en dat geeft ons ademruimte om alles af te werken." (VDI/CDR)