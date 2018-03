Nieuw koersbestuur met 'Noorden Sterk' 09 maart 2018

Ledegem krijgt er met 'Noorden Sterk' een nieuw koerscomité bij. Een groep vrienden en wielerliefhebbers uit de gemeente - Wouter Clarysse, Gibert Foulon, Rik Masil, Luc Clarysse, Tony Mesure en Geert Dessein (vlnr. op de foto nvdr) en Stefaan Dewerchin (niet op de foto) - sloeg de handen in elkaar om een nieuw bestuur op te richten. "Iedereen weet dat er de jongste jaren minder wielerwedstrijden zijn" schetst bestuurslid Rik Masil. "Heel wat organisaties stoppen ermee. Daarom starten we met 'Noorden Sterk'. Café De Reisduif is onze vaste stek en zal het centrale punt zijn bij onze eerste organisatie op paasmaandag 2 april om 16 uur en wordt een wielerwedstrijd voor nieuwelingen. Wielerprof Piet Allegaert zal het startschot geven."





(VGGS)