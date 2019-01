Nieuw concept: bij ‘All You Can Friet’ eet je voor 2,30 euro zoveel frietjes als je maar wil Charlotte Degezelle

03 januari 2019

21u56 49 Ledegem Amper 21 is Brandon Debels maar op 10 januari opent hij langs de Roeselarestraat in Rollegem-Kapelle zijn eigen frituur/eethuis. Hij kiest hierbij voor een uniek concept. Bij All You Can Friet eet je voor 2,30 euro zoveel frietjes als je maar wil en kan.

“Ik droom al jaren van een eigen zaak en meer bepaald van een eigen frituur”, opent Brandon. “Bovendien wou ik die stap al op jonge leeftijd zetten om vervolgens beetje per beetje op te bouwen.” Ervaring deed Brandon de voorbij jaren op in diverse frituren, en volgende week is het uiteindelijk zo ver. Dan opent hij z’n eigen zaak. “Ik was al maanden aan het rondkijken naar een geschikt pand en had verschillende locaties bezocht toen ik hier op de vroegere frituur Sammy ’s botste. Dat gebouw sprong er meteen bovenuit”, aldus Brandon. “Niet alleen omdat ik 12 jaar in Ledegem woonde voor ik naar Moorslede vertrok, maar ook omdat het een zeer ruime, mooie zaak is met heel veel passage.”

Ondanks de perfecte locatie moest Brandon op z’n tanden bijten en volharden om z’n droom te realiseren. “Ik heb de laatste jaren verschillende jobs gecombineerd om zo flink wat centen bijeen te sparen. Ik werkte in frituren, een telecomwinkel en verhuur in bijberoep licht- en geluidsinstallaties. Maar toch moest ik ook nog bij de bank aankloppen. Daar keken ze vreemd op toen ze hoorden dat ik pas 21 ben”, vertelt Brandon. “Verschillenden banken hebben geweigerd me een lening te geven, tot er uiteindelijk één iemand in mij en m’n concept geloofde.”

Brandon ’s frituur wordt namelijk niet de zoveelste frituur. De naam ‘All You Can Friet’ maakt al veel duidelijk. “Er bestaan al heel veel all you can eat-restaurants, pizzaketens springen op de kar maar bij de frituren bestaat het concept voorlopig nog niet”, zegt Brandon. “Ik wou het all you can eat-principe per se integreren in m’n eigen zaak. Voor wie frietjes komt afhalen, blijven het kleine, middel en groot pak friet gewoon bestaan. Wie ter plaatse blijft eten, kan daarentegen zoveel frietjes smullen als hij wil. Een volwassene betaalt hiervoor 2,30 euro, kinderen tot en met 12 jaar 1,60 euro. Die bedragen wil ik zolang mogelijk aanhouden, ondanks de stijgende aardappelprijzen. Het is ook niet zo dat ik door dit concept meer aanreken voor de snacks, sauzen of dranken. Die hebben allen standaardprijzen. De meeste mensen die het All You Can Friet-verhaal horen zijn verrast, maar heel positief. Maar naast frietjes mogen de mensen zich ook verwachten aan spaghetti, balletjes in tomatensaus, vol-au-vent, rundstong en ook een dagschotel. Alles vers en in huis bereid.”

All You Can Friet is vanaf donderdag 10 januari dagelijks, uitgezonderd op dinsdag, open van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 22 uur. Meer op www.allyoucanfriet.be.