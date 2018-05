Nieuw asfalt in Rollegemstraat 04 mei 2018

In de Rollegemstraat in Ledegem zijn asfaltwerken aan de gang. Die duren tot en met vrijdag 18 mei. Op maandag 7 mei wordt de fundering van de weg plaatselijk heraangelegd. Hierdoor blijft deze zone tot 15 mei volledig versperd. Er is een omleiding via de Hugo Verriestlaan en Sint-Eloois-Winkelstraat. Op dinsdag 15 mei zullen de Korteweg, Oostlaan, Cardijnlaan en Hemelhoek tijdelijk onbereikbaar zijn. Er wordt dan met de asfaltering gestart vanaf de Plaats in de richting van het gemeentehuis. Dit gebeurt met twee machines en over de volledige wegbreedte. (VGGS)