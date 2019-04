Niet alleen door muziek in hogere sferen: dj gesnapt onder invloed van drugs na set op Cirque Magique Hans Verbeke

08 april 2019

17u47 0 Ledegem Gilles D. (25), een dj met naam en faam uit Sint-Martens-Latem, mag van de rechter drie maanden niet met de auto rijden omdat hij na zijn set op Cirque Magique in Ledegem betrapt werd op sturen onder invloed van cannabis. Twee jaar geleden werd hij al eens veroordeeld, voor gelijkaardige feiten.

Onder zijn dj-naam Lebawski staat Gilles D. begin augustus wéér op de affiche van het dancefestival Cirque Magique in Ledegem maar nu al weet de 25-jarige dj dat hij geen cannabis zal gebruiken. “Die periode heb ik afgesloten”, zei de man tegen de politierechter in Kortrijk. Hij stond er terecht omdat hij na zijn vorige doortocht op Cirque Magique door de politie aan de kant werd gezet en onder invloed van cannabis bleek. “Een complete verrassing voor mij”, zei de dj, “omdat ik na het gebruik van cannabis heel lang gewacht had om met de wagen te rijden.”

Politie wacht concertgangers op langs Provinciebaan

Op 3 augustus vorig jaar keerde Gilles D. in de wagen van vrienden terug van een festival in Duitsland. Zij brachten ‘m naar Gent, waar zijn auto stond. Van daaruit reed dj Lebawski naar Ledegem om er zijn kunnen te demonstreren op Cirque Magique. Helaas: toen de 25-jarige man na zijn set huiswaarts reed, moest hij op de Provinciebaan in Ledegem voorbij een controlepost van de politie. D. testte positief op cannabis en moest meteen voor vijftien dagen z’n rijbewijs inleveren. “Sinds die dag ben ik gestopt met het gebruik van cannabis”, zei hij tegen de politierechter. Die was niet mals, omdat D. in december 2015 ook al eens was betrapt toen hij onder invloed van cannabis achter het stuur zat. “U verklaarde toen één tot vier joints per dag te roken”, klonk het. “Kennelijk bent u dat minstens enkele jaren lang blijven doen.” Gilles D. kreeg daarom niet alleen een rijverbod van drie maanden maar ook een effectieve boete van 2.000 euro. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. De man moet ook medische en psychologische onderzoeken doorstaan.