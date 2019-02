Na melding van zware rookontwikkeling: brandweer zoekt lang naar... afvalbrand VHS

26 februari 2019

De blussers van de post Ledegem hebben dinsdagavond mogelijk nooit eerder zo lang gezocht naar de oorzaak van een hevige rookontwikkeling. Die werd rond 19 uur gemeld door mensen die op het kruispunt van de Izegemsestraat met Lendeleedsestraat passeerden. Het kruispunt was gehuld in een dichte mist en dus werd er gedacht aan brand. Maar toen de brandweer ter plaatse kwam, was de rook verdwenen. Om geen risico te nemen, besloot bevelhebber Peter Lecompte om de ladderwagen in te schakelen om de oorzaak van de rookontwikkeling te achterhalen. Die bleek uiteindelijk veroorzaakt door een afvalbrandje aan een bouwproject vlakbij. Het vuur smeulde nog na. De blussers goten er enkele emmers water over en konden weer inrukken. De Izegemsestraat werd op dat moment ook weer opengesteld voor het verkeer.