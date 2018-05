Mobiele trajectcontrole mogelijk 23 mei 2018

De raadsleden zetten unaniem het licht op groen om de plaatsing van bewakingscamera's voor mobiele trajectcontrole in het kader van zwaar vervoer in de gemeente mogelijk te maken. "Zwaar vervoer is in onze dorpskernen verboden," stelt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). "Toch gebeurt dat zeer frequent en is dat niet het minst gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker. Onze politiezone kan straks acties ondernemen om dat doorgaand verkeer te beboeten en te verbannen. Uiteraard zal laden en lossen in de gemeente wel nog kunnen". (VGGS)