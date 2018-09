Minister Crevits fietst naar de nieuwe basisschool De Peereboom 04 september 2018

02u28 0

Het eerste schoolbezoek van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) op de eerste schooldag was dit jaar weggelegd voor de in aanbouw zijnde nieuwe basisschool De Peereboom van de scholengroep Moorsledegem. Ze plaatste er, samen met burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) en directeur-generaal van het katholiek onderwijs Lieven Boeve, de "meiboom" op het gebouw. Daarvoor fietste ze, vergezeld van de oudste leerlingen van de school op de oude locatie, door de Ledegemse straten. Op diverse plekken werden ze toegejuicht door de leerlingen. Ze nam zeker ook de tijd om een babbeltje te doen met de kleinsten. Voor Demian Bettens (2,5 jaar), zoon van Juanito en Elke Van Poucke uit de Boomlandstraat, was het de allereerste schooldag. "Vandaag is hij toch een beetje verlegen", glimlacht zijn mama. "Gisteren was dat nog totaal anders. Demian was leuk opgewonden en honderduit aan het vertellen over zijn eerste keer naar school". Minister Crevits gaf de jonge snaak uiteraard een hartige bemoediging mee.





(VGGS)