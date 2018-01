Milieuvriendelijke verkiezingen? 02u50 0

Sien Jacques (SP.A/Groen) vroeg aan burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) of de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober aanstaande niet meer milieuvriendelijk kunnen.





"Is het noodzakelijk dat het straatbeeld ontsierd wordt door de campagnes?", vroeg ze zich af.





Burgemeester Dochy repliceerde dat de gemeente zelf geen verbod kan opleggen. "Maar we kunnen wel afspreken met de politieke partijen, de lijststrekker en hun vertegenwoordigers als die gekend zijn."





(VGGS)