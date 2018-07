Marijn De Vos nieuwe algemeen directeur 07 juli 2018

Marijn De Vos (33) uit Ooigem wordt de nieuwe Ledegemse algemeen directeur vanaf 1 februari 2019. Hij volgt op dat moment Geert Demeyere op die met pensioen gaat. Marijn is van opleiding master in de rechten. Hij is gehuwd met Sofie Beernaert en de trotse papa van 3 kindjes Marie (4), Juliette (2) en Anna (4 maanden). Marijn werkte 4 jaar lang als advocaat aan de Kortrijkse Balie en was de voorbije 6 jaar algemeen directeur van de gemeente Lovendegem, waar hij mee de fusie met Waarschot en Zomergem begeleidt. "Ik ben een West-Vlaming in hart en nieren en deed daarom mee aan de examens in Ledegem", vertelt Marijn De Vos. "Het is de bedoeling om vanaf 1 november al aan de slag te gaan. Ik koos zeker niet toevallig voor een eerder kleine gemeente, want ik wil alle medewerkers persoonlijk kennen", zegt de nieuwe algemeen directeur. (VGGS)