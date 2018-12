Mannen en kerstshoppen? Verveling slaat snel toe! Xavier Coppens

02 december 2018

15u41 0

Guur herfstweer is ideaal om te gaan kerstshoppen. Zo denken de vrouwen althans, want in Floralux in Dadizele spotte onze fotograaf zondagmiddag heel wat mannen waarbij de verveling snel toesloeg. Gelukkig bracht de smartphone soelaas in tijden van verveling. Terwijl vrouwlief de leukste kerstgadgets uitkozen en rondreden met een winkelkar vol kerstbomen, hoopten de mannen dat de kwelling snel voorbij was.