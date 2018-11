Man rijdt door muur van eigen garage 12 november 2018

Geert Vandenbussche, een 74-jarige man uit de Kortrijksestraat in Sint-Eloois-Winkel, is gisterennamiddag pardoes door een muur van zijn garage gereden. Dat gebeurde rond half drie toen de man samen met zijn echtgenote, Rita Feys, thuiskwam van een restaurantbezoek. Hij moet onwel zijn geworden op het moment dat hij de garage binnenreed aan de achterzijde van z'n woning. In de plaats van te stoppen, reed de BMW X3 door de muur aan de achterzijde. De muur stortte in, een mazouttank werd geraakt en begon te lekken. Er ontsnapte ook gas en daarom werd de brandweer opgeroepen. Die kreeg de situatie snel onder controle. Geert Vandenbussche en zijn echtgenote konden zonder problemen hun voertuig verlaten. Ze bleven ongedeerd. (VHS)