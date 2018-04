Maaien van gras 24 april 2018

02u25 0

De Ledegemse raadsleden kozen unaniem voor een nieuwe aanpak van het maaien van bermen en grachten in de gemeente. "We willen voortaan ook de afgemaaide materie langs fietspaden laten verwijderen", schetste burgemeester Bart Dochy. "Het gaat hierbij om zowat 24 kilometer van de in totaal 96 kilometer die straks wordt afgemaaid". Het prijskaartje op jaarbasis wordt geraamd op 42.000 euro zonder btw. (VGGS)