Lukas loopt voor 't Ferm 12 juni 2018

Lukas Demeersseman (25) loopt zich op zaterdag 16 juni de longen uit het lijf voor vzw 't Ferm. Dat is het nieuwe dagcentrum in de dorpskern van Rollegem-Kapelle voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is daarmee niet aan zijn proefstuk toe want ook in 2015 en 2016 liep hij al voor het goede doel. Lukas start om 15 uur aan het jeugdhuis Den Chaplin op de hoek van de Gullegemsestraat en de Kortrijksestraat. Hij wil zoveel mogelijk rondjes afmalen van 1,65 kilometer. In het supportersstandje worden hapjes en drankjes geserveerd. Wie dat wil, kan de loopactie sponsoren door een bedrag per gelopen kilometer te geven of een vrije bijdrage te storten op BE53 7370 4669 6853 op naam van 't Ferm. Alle info ook via de Facebookpagina "Lukas Loopt Voor 't Ferm". (VGGS)