Lenteschoonmaak 16 maart 2018

02u42 0

Het Ledegemse gemeentebestuur pakt op zondag 25 maart van 14 tot 17 uur uit met een 'lenteschoonmaak' in het kader van Mooimakers. Er wordt om 14 uur verzameld aan de technische loods nabij het recyclagepark. Wie wil deelnemen, kan zich op voorhand inschrijven via suzan.lezy@ledegem.be of telefonisch op 056/894.862. Elke opruimer krijgt na afloop een leuke verrassing. (VGGS)