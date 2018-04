Leerlingen De Peereboom op één campus DEZE WEEK START DE SLOOP VAN DE VERVALLEN BEROEPSSCHOOL CHARLOTTE DEGEZELLE

10 april 2018

02u46 0 Ledegem Deze week start langs de Hugo Verriestlaan de sloop van de vervallen beroepsschool. Straks verrijst er een nieuwbouw die op 1 september 2019 in gebruik genomen wordt door de naastliggende vrije basisschool De Peere-boom. Op hetzelfde ogenblik gaat de afdeling in de St.-Elooiswinkelstraat dicht.

Zeker al 20 jaar staat de voormalige secundaire beroepsschool aan de Hugo Verriestlaan leeg. Vanaf deze week wordt ze met de grond gelijk gemaakt. "Het is tijd. Ook voor de veiligheid", vertelt Luc Deprez, voorzitter van de raad van bestuur van scholengroep Moorsledegem. "Ik ben sinds 2009 voorzitter en toen was het gebouw al enkele jaren niet meer in gebruik als school. Het was nog even de thuishaven van enkele jeugdbewegingen, maar fungeerde de laatste jaren enkel nog als opslag terwijl het verder stond te verkommeren."





Beschikbaarheidsvergoeding

Door het schoolgebouw te slopen, werken waarvan Luc hoopt dat het grootste deel achter de rug is tegen het einde van de paasvakantie, wordt ruimte vrijgemaakt voor een nieuwbouw voor vrije basisschool De Peereboom. "Een dossier dat ook nog voor mijn tijd werd opgestart", zegt Luc. "Maar in 2015 kregen we officieel bericht dat we mochten bouwen. Dit via de DBFM-formule waarbij de bank het ontwerp, de bouw, financiering en het onderhoud van de nieuwbouw voor de eerste 30 jaar voor zijn rekening neemt. Wij betalen in die periode een beschikbaarheidsvergoeding en krijgen de nieuwbouw nadien in eigendom." Het nieuwe schoolgebouw, een ontwerp van het Gentse architectenbureau Nero, wordt 1.500 vierkante meter groot. Op het gelijkvloers komen de burelen voor de administratie, het secretariaat en de directie, een refter en een polyvalante zaal. Blikvanger wordt een centrale, brede trap die leidt naar de eerste verdieping met de leraarskamer en zes klassen. "Die worden per twee gegroepeerd met tussenin een wand die opengeschoven kan worden", weet de voorzitter.





Overdekte speelplaats

"Er wordt in de nieuwbouw geen sanitair blok voorzien, dat wordt momenteel gerealiseerd in het bestaande schoolgebouw. Buiten, waar vandaag de oprit is, komt een overdekte speelplaats." Op 1 september wordt de nieuwbouw in gebruik genomen. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar zullen er op de banken schuiven. "Zij lopen momenteel school in de afdeling aan de St.-Elooiswinkelsestraat. Die vroegere jongensschool is eigendom van de gemeente. Wij sluiten er onze afdeling en herenigen De Peereboom op één campus aan de Hugo Verriestlaan. Daar zullen straks zo'n 300 leerlingen schoollopen, maar dankzij de nieuwbouw mag het leerlingenaantal nog wat aangroeien."