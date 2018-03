Ledegem wil 'Hartveilige Gemeente' worden 15 maart 2018

Het plaatselijke gemeentebestuur wil zo snel mogelijk de samenwerkingsovereenkomst 'Hartveilige Gemeente' met het Rode Kruis kunnen afsluiten. "Half maart worden de bestelde AED-toestellen her en der in de gemeente geplaatst" schetst burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) "Daarnaast krijgt iedereen van het gemeentepersoneel de kans om de opleiding reanimatie en gebruik van externe defibrillatoren te volgen. We zullen ook de bevolking en de verenigingen sensibiliseren. Die lessen komen er in samenwerking met het plaatselijke Rode Kruis".





(VGGS)