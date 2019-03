Ledegem stelt plannen voor nieuw Sint-Hubrechtsplein voor: “Hof van Eloy moet het kloppend hart van de gemeente worden” Erik De Block

26 maart 2019

14u43 0 Ledegem Het gemeentebestuur van Ledegem wil het Sint-Hubrechtsplein achter de kerk in Sint-Eloois-Winkel de komende tien jaar volledig heraanleggen. Het plan ‘Hof van Eloy’ voorziet zestig nieuwe appartementen, eenendertig woningen, veertig assistentiewoningen en honderdzestig ondergrondse parkeerplaatsen. Er komt ook een nieuwbouw met plaatsen voor zeventien winkels en horeca.

Twee jaar geleden was er al eens een infovergadering voor de bevolking over de plannen rond het Sint-Hubrechtsplein, dat zich zich tussen het kerkplein en de drukke Smissestraat bevindt. Nu is het plan klaar en vond er weer een infovergadering plaats. “Hof van Eloy moet het kloppend hart van de gemeente worden”, zegt projectontwikkelaar Francis Ghekiere van Morpho Vastgoed. “Nu heb je in de Smissestraat niet echt het gevoel dat je door een dorp rijdt en daar willen we verandering brengen”, zegt Ghekiere.“Sint-Eloois-Winkel heeft meer een verkeersas en geen echt centrum. Het Sint-Hubrechtsplein moet in de toekomst een mooi belevingsplein worden, waar mensen graag vertoeven.”

Om de plannen te verwezenlijken, gaan de vrije basisschool in de Kerkstraat en zetelfabriek Gedelux tegen de vlakte. Gedelux ging in 2011 failliet en staat sindsdien leeg, maar in de school zitten nog het vierde, vijfde en vijfde leerjaar. “De school verhuist eind volgend jaar naar een nieuwbouw in de Kloosterstraat”, weet Francis.

Speelzones

De veertig assistentiewoningen worden in drie verdiepingen gerealiseerd. “We gaan er onder andere een collectieve moestuin aanleggen. Veel ouderen willen niet verhuizen naar een assistentiewoning omdat ze niet graag afstand van hun moestuin doen, dus hiermee komen we hen tegemoet.”

Achter de kerk komt er een groot multifunctioneel grasplein. “We gaan er verschillende speelzones en speelheuvels aanleggen en ook de lokalen van de chiro blijven er staan. In die buurt komt er ook nog een avonturenplein, bijvoorbeeld met boomstammen, en petanquepleinen. Verder gaan we er ook enkele zitbanken en zelfs een kunstwerk plaatsen. Tussen al dat groen plannen we ook een aantal parkeerplaatsen in”, legt Ghekiere uit.

Voorbereiding

De werken worden in drie fasen gerealiseerd en per fase rekent de projectontwikkelaar op twee tot drie jaar. “Maar voor we aan de werken kunnen beginnen, is er eerst nog heel wat voorbereiding nodig. Maar de inwoners moeten zich geen zorgen maken, want we gaan ook geen kazerne bouwen. We gaan de architectuur verzorgen, met heel wat variatie.”

Twee jaar geleden was er nog sprake van de bouw van een supermarkt, maar dat idee is ondertussen afgevoerd. De gemeenteraad van Ledegem bespreekt volgende maand het masterplan.