Ledegem stelt paal en perk aan overlast Soverbo CDR

01 februari 2019

09u01 0

De gemeenteraad stelde het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Soverbo definitief vast. Soverbo is het recyclagebedrijf langs de Zuidhoekstraat die de voorbije jaren voor heel wat hinder zorgde. “Het dossier is door de jaren al enorm geëvolueerd”, licht burgemeester Bart Dochy (CD&V-VD) toe. “Vroeger veroorzaakte het bedrijf permanent overlast voor heel Sint-Eloois-Winkel. Op vandaag is er maar sprake van af en toe overlast voor de omwonenden. Maar we hopen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan nu te finaliseren. Er zijn na klachten over lawaai en stof duidelijke afspraken gemaakt met de exploitant. Belangrijkste maatregel is dat alle activiteiten in de loods moeten gebeuren en met een besprenkelingsinstallatie zodat het stof wordt neergeslagen.” Gemeenteraadslid Sien Jacques (Groen) wou weten of de afspraken afgedwongen kunnen worden. De burgemeester beaamde dat zowel de politie als de Vlaamse Milieu-inspectie hiervoor bevoegd zijn.