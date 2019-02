Ledegem investeert in nieuwe fietspaden CDR

01 februari 2019

Ledegem wil de komende jaren investeren in nieuwe fietspaden. Het nieuwe fietspad van Rollegem-Kapelle naar Sint-Eloois-Winkel dient hierbij als voorbeeld. “We zullen dat fietspad evalueren en er uit leren. Vervolgens willen we de pluspunten meenemen bij de aanleg van een fietspad tussen Sint-Eloois-Winkel en Lendelede en bij de aanleg van gescheiden fietspaden in de Wevelgem- en de Roeselarestraat”, weet mobiliteitsschepen Greta Vandeputte (CD&V-VD). “We overwegen ook de aankoop van mobiele fietsenstallingen voor bij evenementen.”