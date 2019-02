Ledegem en Roeselare samen in zee voor rioleringswerken CDR

04 februari 2019

Er staan rioleringswerken gepland in de Roeselarestraat in Ledegem en op de Moorseelsesteenweg in Roeselare. Het afvalwater zal via rioleringen en collectoren aangesloten worden op grondgebied Ledegem. De werken moeten dus samen uitgevoerd worden. De gemeente Ledegem, stad Roeselare en studiebureau Demey uit Beveren sluiten daarom een samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke uitvoering van de rioleringswerken in de Moorseelsesteenweg, de Rennevoordestraat en de Sint-Eloois-Winkelstraat. Tijdens de werken zal in Roeselare ook een poort worden gemaakt om de overgang van een dubbelrichtingsfietspad naar twee enkelrichtingsfietspaden veilig te laten verlopen.