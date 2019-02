Landbouwer stookt verboden vuurtje en riskeert gepeperde rekening VHS

24 februari 2019

De brandweer rukte zondagvoormiddag rond negen uur uit naar de Sint-Eloois-Winkelstraat in Ledegem. Daar was brand gemeld op het groenten- en fruitbedrijf van de familie Willaert. Iemand had gezien dat er aan het uiteinde van het serrecomplex op het bedrijf dikke rookwolken ontsnapten. Blussers van de posten Ledegem, Gullegem en Menen repten zich ter plaatse. Maar toen de eersten van hen arriveerden, werden ze onmiddellijk gerustgesteld door de landbouwer en zijn vader. “We zijn enkel wat houtafval aan het opstoken. Dag mag toch?”, klonk het. Niet, zo bleek. In bepaalde gevallen kan het wel maar alleen als aan enkele voorwaarden is voldaan, zoals een minimumafstand respecteren tot de bebouwing in de buurt. De kans bestaat dan ook dat de landbouwer een gepeperde rekening gepresenteerd krijgt. Een 15-tal brandweer onterecht over de vloer krijgen - op een zondag dan nog! - omdat je ongeoorloofd een vuurtje hebt gestookt, kan je immers zuur opbreken.