Laat je fiets registreren 07 juni 2018

De gemeente Ledegem pakt, in samenwerking met de gezinsraad en de politiezone Grensleie, uit met twee fietsregistratiemomenten op zaterdag 9 juni. Iedereen kan zijn of haar fiets laten registreren in de voormiddag van 10 tot 12 uur in het Brandweerarsenaal aan de Kloosterstraat of van 14 tot 16.30 uur in CC De Samenkomst aan de Sint-Eloois-Winkelstraat. (VGGS)