Koffie drinken voor nieuwe waterput in Congo VHS

28 januari 2019

12u20 0 Ledegem Het missiewerk van zuster Lieve Leenknecht (afkomstig uit Zwevezele) in Congo kan elk jaar rekenen op steun vanuit onze regio. Ook dit jaar werkt Damiaan Ledegem mee aan de koffieverkoop waarmee de projecten ginds gesteund worden. Dit keer moet het geld dienen voor de bouw van een waterput.

“Wonderen kunnen we niet doen in Congo, maar dankzij onze jaarlijkse koffieverkoop kunnen we wel projecten steunen die de bevolking helpen”, zegt Albert Lecluyse uit Sint-Eloois-Winkel. “Zo zijn de polyvalente zaal en een varkensstal afgewerkt. De grote daken laten toe veel water op te vangen, maar dat volstaat nog niet om de grootste nood te lenigen. Daarom wil men met de opbrengst van de nieuwe verkoop nog een grote waterput bijbouwen. Hoe meer koffie wij drinken, hoe makkelijker het project kan gerealiseerd worden.”

Er is opnieuw gewone Congo-koffie voor 4,5 euro (250 gr.) en deca-koffie voor 5 euro (250 gr.). Er zijn ook koffiepads dessertkoffie (16x7gr) voor 4,5 euro en deca (16x7 gr) voor 5 euro. De actie loopt tot 17 februari. De koffie wordt aan huis gebracht tijdens de week van 1 tot 7 april. Bestelbonnen liggen achteraan in de kerken van Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel. Meer info bij de familie Lecluyse-Lefevere in de Terschuerenlaan 16 in Sint-Eloois-Winkel of op 056/50.45.94.