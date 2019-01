Kloosterstraat is de winnende “Winkel Koerse Wijk” van 2018 Het bestuur van Winkel Koerse trakteerde bij de plaatsing van het bord Geert Van Gheluwe

26 januari 2019

13u17

Bron: VGGS 0

De organisatoren van de traditionele Winkel Koerse of de enige paardenkoers op straat in ons land zorgden voor een bruisende onthulling van het “Winkel Koerse Wijk”-bord. “Het is gebruikelijk dat we in de nieuwjaarmaand dat bord laten plaatsen door de technische ploeg van onze gemeente Ledegem” schetste voorzitter Krist Vandemoortele van de Koninlijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen. “Dit jaar is dat voor de zesde keer en altijd in aanwezigheid van de wijkburgemeester en de echte burgemeester (Bart Dochy nvdr) die dit jaar vervangen werd door de eerste schepen Greta Vandeputte (CD&V/VD) om de onthulling te voltooien”.

“Het was vorig jaar op dinsdag 9 oktober 2018 zonder twijfel een glorieuze dag voor jockey Benito Vanpuyvelde uit Gullegem” vertelde pr-man Geert Van Gheluwe “Voor de tweede keer op rij schoot hij – met het paard Betty van de stal Deketelaere uit Wingene – de hoofdvogel af. Hij droeg toen het nummer 35 en dat stemt overeen met het wijknummer van de inwoners van de Kloosterstraat. Zij mogen dan ook straks een geweldig feestje vieren in ons lokaal “De Oude Smisse” met hapjes en de toepasselijke drankjes”. Wijkburgemeester Stijn Vandromme die momenteel in de rolstoel zit met een gebroken voet mocht met schepen Greta Vandeputte het bord onthullen. “Het was uiteraard een geweldig moment toen “ons paard” Winkel Koerse won vorig jaar. En dat betekent voor onze Kloosterstraat nog een feestje er bij want we komen nu al twee keer per jaar samen. En zeg nu zelf drie keer is toch scheepsrecht hé” glimlacht Stijn.