Kleuters en leerkrachten enthousiast voor slimme armbandjes 22 november 2018

02u22 0 Ledegem De scholengroep Moorsledegem heeft als eerste in Vlaanderen een systeem getest waarbij kleuters beter individueel begeleid kunnen worden dankzij een armbandje met bluetooth.

Juliette, Mauro, Fenn en Maurice, allen uit de derde kleuterklas in Ledegem, kregen gisteren de eer om voor het oog van onderwijsminister Hilde Crevits en een pak andere belangrijke mensen hun armbandje met bluetooth te demonstreren. "Het systeem is eenvoudig geniaal", zegt zorgleerkracht Iris Mahieu. "De kinderen houden hun armbandje voor een computerscherm dat vervolgens via pictogrammen activiteiten toont waaruit ze kunnen kiezen: de leeshoek, het speelwinkeltje, de bouwhoek, noem maar op. Ze raken het scherm aan op een van de pictogrammen en beginnen met de gekozen activiteit. Achteraf loggen ze weer uit en geven ze op het scherm hun appreciatie over wat ze gedaan hebben, door te kiezen tussen een duimpje of een sip gezichtje. Het zijn beperkte handelingen die ons waardevolle data opleveren die digitaal worden geregistreerd. Hoe lang is een kleuter bezig met dit of dat? Lukt het een beetje? Met wie is er contact in de klas? Zoekt de kleuter altijd hetzelfde gezelschap op? Die data maken een individuele begeleiding mogelijk voor elke kleuter, veel meer dan nu het geval is." De kleuters vinden het armbandje, waarop voor iedereen een andere tekening staat, best wel leuk. De test met de armbandjes kadert in een project dat slimme educatieve technologie sneller ingang moet vinden in de Vlaamse klaslokalen. (VHS)