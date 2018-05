Kinderen lichtgewond na botsing in Smissestraat 30 mei 2018

Een Ford Mondeo, met daarin een bestuurder van Poolse origine en zijn twee kinderen, belandde gisteren na een botsing op een omheiningsmuurtje. De kinderen raakten lichtgewond.



Het ongeval gebeurde toen een man in een Volvo XC60 geen voorrang verleende aan de Ford Mondeo, die rechts van het Dorpsplein kwam. Door de klap belandde de Ford in een perkje van een ouder echtpaar, op de hoek van het Dorpsplein met de Smissestraat.



Het gaat om Marie-José Dewulf (74) en voormalig schepen Germain Vandenbussche. De vrouw was even voor het ongeval overigens nog aan het werk in het perkje. "Ik was onkruid aan het wieden, toen ik plots bedacht dat ik mijn man beloofd had om een fles wijn boven te halen. Eigenlijk moet ik hem dus bedanken", vertelt Marie-José. De bestuurder van Poolse origine bleef ongedeerd, maar zijn twee kleine kinderen raakten lichtgewond. Zij werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de Volvo kwam met de schrik vrij.



(VHS)