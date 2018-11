Jongeman doet zich voor als meisje en vraagt naaktfoto's via chat 29 november 2018

02u23 0 Ledegem Een 26-jarige jongeman uit Ledegem is veroordeeld tot 40 maanden celstraf met uitstel omdat hij tienerjongens aanspoorde om zich te bevredigen voor de webcam. Hij moet ook een boete van 12.000 euro betalen en zich laten behandelen voor zijn seksuele problematiek.

Al in 2014 liep J.L. tegen de lamp tijdens een onderzoek van het federaal parket waaruit bleek dat hij vijf kinderpornofoto's op het internet had verspreid.





In maart 2015 kwam aan het licht dat hij met valse accounts van tienermeisjes via chat jonge jongens overtuigde om naaktfoto's te sturen of te masturberen. Wie twijfelde, stuurde hij foto's of filmpjes van andere slachtoffers.





De jongeman moet aan de slachtoffers in totaal zo'n 3.000 euro schadevergoeding betalen. J.L. is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag de komende 20 jaar niet werken met minderjarigen.





(AHK/LSI)